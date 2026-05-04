開催：2026.5.4

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 4 - 3 [ブルージェイズ]

MLBの試合が4日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブルージェイズが対戦した。

ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。

1回裏、4番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 1-0 TOR

5回裏、5番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 2-0 TOR、6番 コディ・クレメンス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 3-0 TOR、8番 マシュー・ワルナー 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 4-0 TOR

6回表、6番 ドールトン・バーショ 初球をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでブルージェイズ得点 MIN 4-1 TOR

9回表、2番 岡本和真 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 MIN 4-3 TOR

試合は4対3でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのアンドルー・モリスで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのトレイ・イェサベージで、ここまで1勝1敗0S。ツインズのトパにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打（1HR）、2打点、打率は.236となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 04:51:12 更新