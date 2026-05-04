開催：2026.5.4

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 3 - 2 [ブリュワーズ]

MLBの試合が4日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はピーター・プラン、対するブリュワーズの先発投手はローガン・ヘンダーソンで試合は開始した。

5回表、9番 ジョーイ・オーティズ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでブリュワーズ得点 WSH 0-1 MIL

5回裏、6番 ナシーム・ヌネス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 1-1 MIL、7番 ホセ・テナ 5球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 2-1 MIL

7回裏、6番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 3-1 MIL

9回表、5番 ギャレット・ミッチェル 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 WSH 3-2 MIL

試合は3対2でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はブリュワーズのローガン・ヘンダーソンで、ここまで0勝1敗0S。ナショナルズのラブレディーにセーブがつき、2勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 05:01:28 更新