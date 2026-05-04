「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
現地５月３日に開催されたブンデスリーガの第32節で、鈴木唯人を擁するフライブルクが、塩貝健人が所属するヴォルフスブルクとホームで対戦。１−１のドローに終わった。
この試合の終盤、アクシデントが発生する。相手に激しいタックルを受けた鈴木が右肩付近を負傷し、ピッチに倒れ込んだのだ。治療を受けたものの、プレーを続行できず、81分で交代となった。
北中米ワールドカップのメンバー入りが期待されているだけに、日本の早朝にこの一報が飛び込んでくると、ファンは騒然。SNS上では、次のような声が上がった。
「鈴木唯人も怪我か。心配。日本代表は怪我人が多すぎる」
「負傷深刻じゃなければいいが」
「負傷交代か...。心配だ」
「鎖骨いったかな...代表に影響でないと良いけど」
「大丈夫かー怪我だけはやめてくれ」
「唯人大丈夫か？ 右肩心配だ。大事なマラガ戦、そして代表発表前に」
「心配すぎる」
深刻な状態ではないことを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
この試合の終盤、アクシデントが発生する。相手に激しいタックルを受けた鈴木が右肩付近を負傷し、ピッチに倒れ込んだのだ。治療を受けたものの、プレーを続行できず、81分で交代となった。
北中米ワールドカップのメンバー入りが期待されているだけに、日本の早朝にこの一報が飛び込んでくると、ファンは騒然。SNS上では、次のような声が上がった。
「鈴木唯人も怪我か。心配。日本代表は怪我人が多すぎる」
「負傷深刻じゃなければいいが」
「負傷交代か...。心配だ」
「鎖骨いったかな...代表に影響でないと良いけど」
「大丈夫かー怪我だけはやめてくれ」
「唯人大丈夫か？ 右肩心配だ。大事なマラガ戦、そして代表発表前に」
「心配すぎる」
深刻な状態ではないことを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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