イラン情勢が日本経済を取り巻く環境を一変させ、危機への対応が迫られている状況だ。

政府は消費減税に拘泥せず、石油の安定調達など危機対応に力を注ぐべきだ。

政府と与野党による「社会保障国民会議」は、消費減税について論点を整理した。この過程で懸念や慎重論が噴出している。

自民党は衆院選で、物価高対策の柱として食料品の消費税を２年間ゼロとする公約を掲げた。

だが、国民会議の意見聴取では、そもそも物価高対策としての効果に疑問符が付いている。

事業者側が、石油製品などの値上がりに伴うコスト増を転嫁するため、仮に減税しても値下げは難しいと想定しているためだ。

エネルギーの大動脈であるホルムズ海峡が事実上、封鎖され、日本は国難とも言える状況だ。民間企業が先行きの不安から守りの姿勢を強めるのも無理はない。

外食業界も「０％になる総菜やテイクアウトとの税率差が拡大する」として反発する。消費税収の４割は地方財源であるため、地方自治体は、代替財源を確保するよう要請している。

レジのシステム改修費用や値札の更新など負担を心配する意見も絶えない。あらゆる方面から悪影響を訴える声が出ている。

システム改修を巡る議論も混乱するばかりである。

メーカーからは、現在のシステムは０％という税率を想定していないため、改修作業には「１年程度を要する」との意見が出た。ただし、１％なら改修は３〜６か月程度で済むとの意見もあった。

高市首相は今年度内の消費減税に意欲を示している。だからといって、１％案を採用するならば、奇策だと言わざるを得ない。

選挙の公約が重いのは確かだ。だとしても実行に当たっては現実と照らし合わせた丁寧な議論が欠かせない。現実にそぐわないなら柔軟に軌道修正を図るべきだ。

公約にとらわれて失敗した事例は、今なお記憶に新しい。マニフェスト（政権公約）をアピールして政権交代を果たした旧民主党政権の迷走ぶりである。

「マニフェストで公約したから」と、群馬県の八ッ場ダムの建設中止の断行を試みたが、地元の反発を受けて撤回したことなど、問題事例は枚挙にいとまがない。

高市首相は、消費減税を給付付き税額控除導入までの「つなぎ」と位置付けている。それなら税額控除制度の早期導入に努めることが先決のはずだ。