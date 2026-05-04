旧国鉄が１９８７年に分割民営化されてから約４０年。

当初から厳しい経営が予想されたＪＲ北海道の再建問題が、大きな転換点を迎えている。

地域が鉄道ネットワークをどこまで支えていけるのか。その帰すうを占う試金石にもなろう。

ＪＲ北海道は、自社が運行を担う一方、線路や車両などの施設は沿線自治体などが保有するという、「上下分離方式」を柱とする経営再建策を発表した。

自治体側に維持や管理の費用を負担してもらい、約１５０億円の赤字区間を減らすのが狙いだ。

上下分離方式は、欧州では一般的で、国内でもローカル線の赤字解消策として多くの例がある。

ただし、今回のＪＲ北の対策は、宗谷線や釧網線など赤字８区間が対象で、在来線の半分近くに上る異例の規模だ。道民の衝撃は大きい。財政負担を巡る自治体との協議は難航が避けられまい。

国鉄民営化で発足したＪＲは、東日本、西日本、東海の本州３社と北海道、四国、九州の「３島会社」及び貨物、の７社に分かれた。本州３社と九州は株式上場で民営化されたが、北海道と四国、貨物はなお国の管理下にある。

利用者数が限られるＪＲ北とＪＲ四国は、分割民営化の「影」を背負う存在だ。国土交通省にとっても経営再建は重い課題であり続けてきた。長く国費を投じてきた国の財政も厳しく、支えるのが難しくなっているのが実情だ。

ＪＲ北は、２０２４年度の線区別収支で全２０区間が営業赤字となった。赤字総額は５８２億円にも上り、赤字が常態化している。

人口が減少していく時代に、どの程度の負担を許容し、どれだけの鉄道ネットワークを維持していくのか。ＪＲ北と地域住民は真摯（しんし）に向き合って、互いに解決策を見いだしていかねばなるまい。

対象となる路線は、タマネギなどの貨物輸送を支える重要インフラの側面もあるという。廃止になれば、地域の物流に大きな打撃になる、との指摘がある。採算性や乗客数だけでは測れない、地域特有の事情もあろう。

国交省は３月、ＪＲ四国に対しても、利用者数が極めて少ない区間について、３０年度までに将来像をとりまとめるよう要請した。ＪＲ東やＪＲ西などにも、ローカル線の赤字問題はある。

国交省は２３年、鉄道事業者と自治体の協議を国が仲介する「再構築協議会」の仕組みを作った。こうした枠組みを生かし、話し合いを加速させていきたい。