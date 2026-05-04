新体操経験者でアクロバットパフォーマンスを武器にした一卵性三つ子「佐藤三兄弟」が、日本クラウンからメジャーデビューする。8月5日にシングル曲「DAISUKI」を発売。16日に都内でリリースイベントを行う。「いまだかつてない“歌謡アクロバット”というジャンルで天下を獲りたい」と口をそろえた。

ともに1998年6月1日生まれで27歳の佐藤綾人（あやと）、颯人（はやと）、嘉人（よしと）の3兄弟。男性の一卵性三つ子が歌手としてメジャーデビューするのは、同社によると世界初。綾人は「3人の性格はバラバラですが、パフォーマンスの相性はバッチリ。この強みで音楽界で挑戦したい」と気合をみなぎらせた。

3人は小学1年生で新体操を始めた。名門・青森大学に進学し、2020年には全日本学生選手権で綾人が6位、颯人が4位、嘉人が3位に入賞。競技を始めた時から「このパフォーマンスでいつか歌手になりたい」と野望を抱いており、夢への一歩に近づいた。

日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」での息の合ったかけ合いも人気でSNSの総フォロワー数は320万人以上。嘉人が「毎日けんかしています」と話すなど性格はバラバラ。だが「兄弟なので僕たちに解散の心配はない。一蓮托生（いちれんたくしょう）です」とファンは安心のユニットだ。

デビュー曲の「DAISUKI」は、「サランヘヨ」「大好き」など各国の愛の言葉を並べたポップなナンバー。嵐の「サクラ咲ケ」などを手がけた作詞家の相田毅氏も3人の魅力にハマり制作に参加。ミュージックビデオ（MV）は現在制作中で、アクロバットを生かした「ビビるほどド派手」（関係者）という意欲作になる。

THE ALFEE、ダチョウ倶楽部など多くのトリオが愛されてきたが、同じ遺伝子を持つ3人は異例中の異例。「日本武道館、そしてNHK紅白歌合戦へ。『少年隊』さんのような3人が輝くスターになれたら」と夢を掲げた。

≪違いは性格とほくろ≫一卵性の三つ子だけに同じ顔だが、よ〜く見れば違いもある。インタビューを始めると、性格の違い…そしてほくろの位置の違いに気付いた。綾人は右首のほくろが特徴。パワフルボイスが武器で社交的。颯人は左目下に3つのほくろがある。3人の中で一番真面目でストイックだ。優しく語りかけるような歌声に定評がある。嘉人は右目下に2つのほくろ。「三男らしい要領の良さがあり一番モテる」（綾人、颯人）。ハスキーボイスが歌のアクセントになっている。

≪こまどり姉妹ら双子はいるけど…≫双子の歌手といえば、こまどり姉妹の並木栄子・葉子（ともに88）が有名。女優では三倉茉奈・佳奈（同40）、俳優は斉藤祥太・慶太（同40）、お笑いコンビなら、ザ・たっちのたくや・かずや（同43）ら、双子は芸能界でも数多く活躍している。だが、三つ子となると一気にハードルが上がる。三つ子の出生率は約0・01％とされ、双子の同1％と100倍の開きがある。