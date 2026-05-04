歩行者すり抜けた電動自転車を「通行区分違反」で摘発も

４月に始まった自転車への「青切符」に関する読売新聞のまとめでは、交付理由の約８割が「一時不停止」と「ながらスマホ」に集中しているとみられることが明らかになった。

いずれも事故に直結する危険な違反で、交通ルールを周知する上でポイントになりそうだ。（木村雄二、丸山滉一）

４月６日午前１１時頃、京都市上京区で、２０歳代の男子大学生が運転する自転車が、一時停止標識を無視して交差点内に進入した。学生は違反を確認した警察官の制止にも従わず、青切符の交付を受けた。京都府警によると、学生は違反理由を問われ「次の用事があったので」と答えたという。

今回の集計では、青切符の交付が計８４２件に上り、理由が判明した７８１件のうち一時不停止による青切符の交付が３４２件で４割超だった。なかでも愛知県は１０６件に上る。県警の担当者は「信号のない見通しの悪い交差点に一時停止標識を無視して進入するケースが多い」と話す。

続いて交付理由の４割弱（２７９件）を占めたのが「ながらスマホ」だ。手に持ったスマートフォンで通話したり、走行中に画面を注視したりする行為で、反則金は青切符で最高の１万２０００円となっている。

交通取り締まりの現場からは、「自転車を止めてスマホを使う人が増えた」（大分県警）、「路肩に止めて電話する姿があった」（熊本県警）など、効果を実感する声も聞かれた。

一方、利用者からは「取り締まりの基準がわかりにくい」との声も上がる。東京都豊島区の宅配サービス配達員男性（３０）は仕事中、自転車のホルダーに固定したスマホで地図を確認しているが、「どこまでがセーフなのか」と迷うことが多いという。

警察庁によると、固定したスマホを走行中にチラッと見る程度は問題ないが、画面を見続けたことで危険な状況が生じれば摘発の対象になる。このため、同庁は信号待ちなど停車中の利用を求めている。

各地の担当者からは、「車道側を走る自転車が明らかに増えた」（愛媛県警）といった印象も聞かれた。

都内の運送会社で働くトラック運転手の男性（３６）も同じように感じるといい、「自転車の動きが読めない時があり、追い抜く際は距離を空けて速度を落としている」と話す。

別の運送業の男性（５３）は車道を走る自転車を追い抜けず、渋滞が起きたこともあったと振り返る。警察庁は、車が自転車を追い抜く際の間隔の目安を「少なくとも１メートル」などとするが、男性は「確保が難しい時がある。納品時間が迫っているとイライラしてしまうこともある」と語る。

自転車の安全対策に詳しい九州大の志堂寺和則教授（交通心理学）は「交付件数には地域差があり、まだ様子見の段階とも考えられる。マナーの向上も一定程度見られているが、慣れにより効果が薄れる可能性はある。地道な広報・啓発を続けるとともに、道路整備も進める必要がある」と話した。

「どういう時に歩道を走れるのか」戸惑いも

「青切符制度が始まってから車道を走るようになったけれど、駐車車両があると中央寄りに膨らまざるを得ず怖い。どういう時に歩道を走っていいのか」。東京都練馬区のスーパーに自転車で買い物に訪れたパートの女性（４６）はそう戸惑いを口にした。

各地の警察に寄せられている問い合わせで目立つのが「歩道走行」についてだ。警察庁によると、自転車は車道の左側通行が原則だが、道路標識や標示で走行を認めている歩道のほか、１３歳未満の子どもや７０歳以上の高齢者らは規制の対象外となっている。このほか、車道に工事現場や駐車車両がある場合や、道幅が狭い、交通量が多いといった場合も歩道を走れる。

読売新聞の取材では、京都府の歩道で男子学生が歩行者をすり抜けて電動自転車を走らせ、警告後も走行を続けたとして、「通行区分違反」で摘発されたケースがあった。愛知、千葉両県では、歩道でスピードを出して歩行者に危険を生じさせたなどとする「歩道徐行等義務違反」の交付も各１件あった。

警察庁によると、自転車の交通違反の取り締まりは事故のリスクが高い重点地区を中心に行われている。悪質走行ではない限り、歩道を走行しているだけで青切符を切られることはまずないという。（木村誠）