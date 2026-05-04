新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で行われたＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権は、米国・ＡＥＷのアンドラデ・エル・イドロ（３６）が辻陽太（３２）を撃破し、第７代王者に輝いた。

２月の米ニュージャージー大会で辻に敗れているアンドラデは、リベンジマッチで怒とうの猛攻を仕掛けた。シャドードライバー、ハンマーロックＤＤＴ、ダブルアーム式カナディアンデストロイヤーと大技を連発していく。

ジャンボスープレックスから逆エビ固めに捕獲されても執念でロープに逃れる。雪崩式の攻撃を狙った辻とのコーナー上の攻防を制すると、何とＤＤＴで辻の頭部を鉄柱に打ち付ける。破天荒な一撃でグロッギー状態に追い込み、最後はメッセージ（変型ネックブリーカー）で激闘に終止符を打った。

試合後のリング上でアンドラデは「陽太、彼はいい選手だ。素晴らしい才能がある。しかし、俺の方が上だった。この王座は新日本のものだ。だから今の俺は新日本とＡＷＥ、両方のために働いているし、両方の血が流れている」と勝ち誇ると「俺に挑戦したいヤツはいるか？」と問いかけた。

すると、海野翔太とドリラ・モロニーが同時に登場。アンドラデは「俺に考えがある。お前ら２人ともこのベルトが欲しいと思っている。そしてこれは俺のものだ。ＧＬＯＢＡＬをかけて３人で試合だ。場所と日付を決めろ」と提案し、３ＷＡＹ形式のＶ１戦が急浮上した。