オリックス・宇田川優希投手（２７）がまた一歩、復活へ近づいた。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受けた右腕は３日、ファーム・リーグに初登板。ロッテ戦（杉本商事ＢＳ）で１回を３者凡退、術後では最速となる１５６キロ（球団計測）をたたき出した。

「今年投げた中で、感覚は一番良かった」。３回から２番手で登板。１軍経験が豊富な高部を左飛、上田を見逃し三振に仕留めた。最後は岡を中飛。「フォークで三振は取れたけど、もう少し質を上げないと」と貪欲だ。４回からは藤川、森陽、佐藤龍の「２５年ドラフト１、２、３位トリオ」もファーム・リーグ初登板。無失点でリレーした。

１軍は日本ハムに敗れたが、同じ手術から復帰した椋木や山崎、吉田がリリーフで奮闘。「刺激になるし、負けたくない気持ちが強い」と語気を強めた。「火消しやイニングまたぎは、僕の生きるところ。期待に応えられるように準備したい」。育成試合を含め、順調に３試合を消化。支配下登録を勝ち取り、またスーパーリリーフを披露する。