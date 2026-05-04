◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―０巨人＝７回裏２死満塁降雨コールドゲーム＝（３日・甲子園）

阪神・才木が豪快にほえた。１点を先制した直後の５回２死二、三塁で、中山を空振り三振。決め球のフォークで窮地を脱出した瞬間だった。７回を４安打無失点。今季２度目の２ケタ、１１奪三振と持ち味を発揮した。７回降雨コールドにより、今季初の「完封」で３勝目。「とりあえずほっとしますね。ほんと良かった」と大きく息をついた。

直近は２試合連続で６失点。前回登板だった４月２８日のヤクルト戦（神宮）の後には、藤川監督から「形を気にしてやっているように映った。勝負してもらわないと」と苦言を呈されていた。そこからプロ初の中４日で迎えたマウンド。名誉挽回した右腕は「結果を出すには、現実と向き合うしかない。このままでは終われない、というのもあった」と胸を張った。

自身は球団タイ記録の巨人戦８連勝。小林繁（１９７９年）や能見篤史（０９〜１１年）に並ぶ“Ｇキラー”になった。藤川監督も「ゲームにフォーカスするというところ、その気持ちでしょうね。エースとしてチームを活気づけてくれた」と絶賛。宿敵との今３連戦は初戦から坂本、伏見とすべて異なる捕手を先発させ、この日は初スタメンの梅野が好リード。今季最多を更新する貯金９とし、首位を守った。（中野 雄太）