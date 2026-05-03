◆米大リーグ ツインズ４―３ブルージェイズ（３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、敵地・ツインズ戦に「２番・三塁」でスタメン出場し、３試合連続の９号２ランを放つなど、４打数１安打２打点だった。

この日は、日米通じて１１０７試合目（日本１０７４、米３３）の出場にして初めて「２番」に入った岡本。メジャーではこれまで４〜７番での起用だっったため、初めて３番以上の上位に入った。

ツインズの先発は昨季１３勝を挙げたライアン。初回１死走者なしの１打席目は、フルカウントから高めの直球を見極めて四球を選び、６試合連続の出塁となった。１点を追う３回１死走者なしの２打席目は２番手右腕のモリスと対戦。初球をはじき返し、飛距離３４１フィート（約１０４メートル）の当たりだったが、あとひと伸び足りず左飛に倒れた。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、アストロズの本拠地（ヒューストン＝ダイキンパーク）であれば本塁打になっていた当たりだった。

０―１のまま試合が進んで迎えた５回２死一塁の３打席目は、左腕のロジャーズと対戦し、３球で空振り三振。最後は外角球に中途半端なスイングで空振りを取られた。１―４で３点を追う７回１死走者なしの４打席目も、４番手右腕・オルゼの前に３球で空振り三振に倒れた。

そして迎えた２点を追う９回１死一塁の５打席目。マウンドには前日２日（同３日）に本塁打を放った右腕のトパが上がった。１ボールからの２球目。甘く入ったスイーパーを捉えると、１―４で３点を追う９回１死一塁の５打席目。３、４打席目は２打席連続で３球三振を喫していたが、１ボールから２球目の８１・２マイル（約１３０・７キロ）スイーパーを捉えると、打球速度１０９マイル（約１７５キロ）、打球角度３６度、飛距離４０１フィート（約１２２メートル）で左中間席に飛び込んでいった。３戦連発の９号２ランで、３戦４発となった。

岡本は、敵地でのツインズ３連戦初戦だった１日（同２日）にメジャーで自身初の２打席連続弾を放つと、前日２日（同３日）には中堅へ今季自己最長となる飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の８号特大ソロを放つなど、状態を上げていた。３戦連発でチームの３４試合目で９本塁打。レギュラーシーズン１６２試合に換算すると４２・９発ペースと圧巻の量産態勢に入ってきた。