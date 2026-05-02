◆米大リーグ ツインズ―ブルージェイズ（３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３日（日本時間４日）、敵地・ツインズ戦に「２番・三塁」でスタメン出場し、３試合連続本塁打となる９号を放った。３点を追う９回１死一塁の５打席目に、前日も本塁打を放った右腕のトパから意地の２ランを放って１点差に迫った。

またしてもアーチを描いた。１―４で３点を追う９回１死一塁の５打席目。３、４打席目は２打席連続で３球三振を喫していたが、１ボールから２球目のスイーパーを捉えると、打球速度１０９マイル（約１７５キロ）、打球角度３６度、飛距離４０１フィート（約１２２メートル）で左中間席に飛び込んでいった。

敵地でのツインズ３連戦は大暴れだ。初戦の１日（同２日）は、メジャー初の１試合２本塁打を、同じくメジャー初の２打席連続弾で決めた。まずは同点の４回先頭で勝ち越し弾となる６号ソロを左翼席に運ぶと、続く５回１死一塁では、打球角度２２度という弾丸ライナーの７号２ランを左翼席最前列に突き刺した。

さらに、前日２日（同３日）の２戦目は、２点を追う６回１死走者なしの３打席目に、中堅へメジャー移籍後自己最長となる飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の８号ソロ。打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）、打球角度３３度と完璧に捉えた特大弾だった。

この日は日米通じて初めて２番で起用された中でもアーチを描き、直近３試合で４発と量産態勢に入った岡本。チーム３４試合目での９号は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると、４２・９発ペース。日本人メジャーリーガーの１年目の最多本塁打２２本（１８年・大谷翔平＝当時エンゼルス）を軽々上回るだけでなく、日本人右打者の最多本塁打３２本（２５年・鈴木誠也＝カブス）の記録すら更新する勢いだ。