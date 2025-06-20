ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が3日（日本時間4日）、敵地でのツインズ戦に「2番・三塁」で先発出場。9回の第5打席に3試合連発となる9号2ランを放った。試合は1点及ばず3−4で敗れ、連勝は2でストップした。

四球、左飛、空振り三振、空振り三振と、3打数無安打で迎えた第5打席だった。1−4の3点差を追う9回1死一塁。岡本が対戦したのは前日に8号ソロを放った右サイドハンドのトパだった。

前日は内角低めに落ちるシンカーを仕留めたが、今回は真ん中低めに入ってきたスイーパーを逃さなかった。1ボールからの2球目をフルスイング。高々と上がった打球はそのまま左翼スタンドへと飛び込む9号2ラン。3試合連発の本塁打に敵地のファンもどよめいた。飛距離401フィート（約122メートル）だった。

岡本の一撃で1点差に迫ったものの、反撃及ばず3−4の惜敗。岡本は4打数1安打1本塁打2打点1四球の活躍だった。

1日（同2日）の同戦ではメジャーで初めての1試合2本塁打、2打席連続本塁打を放ち、前日には2−4の6回、1死無走者で迎えた第3打席に内角低めに落ちるシンカーを完璧に捉えて飛距離453フィート（約138メートル）の特大アーチの2戦連発8号ソロを放った。