ブンデスリーガ 25/26の第32節 フライブルクとウォルフスブルクの試合が、5月4日02:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクは鈴木 唯人（MF）、ルーカス・ホラー（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはアダム・ダギム（MF）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、クリスティアン・エリクセン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

55分に試合が動く。ウォルフスブルクのクリスティアン・エリクセン（MF）のアシストからコンスタンティノス・クリエラキス（DF）がヘディングシュートを決めてウォルフスブルクが先制。

58分、フライブルクは同時に2人を交代。ブルーノ・オグバス（DF）、ルーカス・ホラー（FW）に代わりフィリップ・ラインハート（DF）、イゴール・マタノビッチ（FW）がピッチに入る。

71分、フライブルクが選手交代を行う。ビンチェンツォ・グリフォ（MF）からデリー・シェアハント（FW）に交代した。

72分、フライブルクが選手交代を行う。クリスティアン・ギュンター（DF）からルーカス・キュブラー（DF）に交代した。

72分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。パトリック・ビマー（FW）、ビニシウス・ソウザ（MF）に代わりロブロ・マイエル（MF）、マティアス・スバンベリ（MF）がピッチに入る。

75分フライブルクが同点に追いつく。ヨハン・マンザンビ（MF）のアシストからフィリップ・ラインハート（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は先発し81分までプレーした。

また、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は出場しなかった。

2026-05-04 04:30:28 更新