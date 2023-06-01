「理解不能」「心配です」W杯メンバー入り大注目の日本代表DF、無念の出番なしにネット懸念「発表まであと１試合しかないぞ」「出場なしは厳しい」
現地５月２日に開催されたエールディビジの第32節の冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスは宿敵PSVとホームで対戦。２度のビハインドを追いついたものの、２−２のドローに終わった。
板倉がボランチで先発したなか、30節のヘラクレス戦でレッドカードを受け、前節は出場停止だった冨安はベンチスタート。追いかける展開だったこともあり、出番なしに終わった。
北中米ワールドカップに向け、少しでも長く試合に出て、コンディションを上げたいところで、無念の出場機会なし。日本のファンからは、次のような懸念の声が上がった。
「出場無しは残念」
「W杯のために少しでも試合勘と強度とアピールを重ねないといけない状況で出場なしは厳しい」
「なんでさっさと冨安入れなかったのか理解不能」
「出番無しか...今月末の代表戦呼ばれるといいけど」
「冨安出場させてくれ メンバー発表まであと１試合しかないぞ」
「出場しなかったのは心配です」
エールディビジは残り２試合。ワールドカップの登録メンバー入りが大きく注目されている27歳のDFは、どれだけプレーできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
板倉がボランチで先発したなか、30節のヘラクレス戦でレッドカードを受け、前節は出場停止だった冨安はベンチスタート。追いかける展開だったこともあり、出番なしに終わった。
北中米ワールドカップに向け、少しでも長く試合に出て、コンディションを上げたいところで、無念の出場機会なし。日本のファンからは、次のような懸念の声が上がった。
「出場無しは残念」
「W杯のために少しでも試合勘と強度とアピールを重ねないといけない状況で出場なしは厳しい」
「なんでさっさと冨安入れなかったのか理解不能」
「出番無しか...今月末の代表戦呼ばれるといいけど」
「冨安出場させてくれ メンバー発表まであと１試合しかないぞ」
「出場しなかったのは心配です」
エールディビジは残り２試合。ワールドカップの登録メンバー入りが大きく注目されている27歳のDFは、どれだけプレーできるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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