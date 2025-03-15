新人女優の新山（しんやま）桃子（２７）が、このほど東京・両国の報知新聞社を訪れインタビューに応じた。

インスタグラムで３２万５０００人のフォロワーを誇り、同世代の支持を集める美女。美容クリニックの受付で働いていたが、２０２４年夏に友人が撮影した動画を何げなくインスタに投稿したところ、ナチュラルな美しさが話題となり１５００万超の再生を記録。“石原さとみ似のインフルエンサー”として、昨春ＡＢＥＭＡ「ななにー」に出演するなど、一躍知名度を上げた。

知人の縁で「バーニングプロダクション」に所属し、この春から本格的に芸能活動を開始。現在は演技レッスンの真っ最中だ。「本当は昔から女優さんがやりたかったんですけど、もう遅いかなと諦めてしまっていた。でもやっぱり諦めきれず、やりたいと思って…」と覚悟を決めた。

「作品を通じて誰かの心に残る女優さんになりたい」と語る新山だが、「癖の強い役とかをやってみたい」と清らかなビジュアルからはかけ離れた役柄にも興味がある様子。「ＣＭも出演してみたくて、将来はＣＭ女王を目指したい」と情熱を燃やしている。（宮路 美穂）

◆新山 桃子（しんやま・ももこ）

▼生まれと経歴 １９９８年１２月１０日、福岡県出身。高校卒業後、カナダへの短期留学を経て大阪の美容クリニックで勤務。２年前に上京

▼ＳＮＳの極意 生活感を見せないこと。「狭い家ですが、写らないギリギリまで画角を意識して…」

▼休日のマイルール 朝に予定を入れること。「ピラティスやジムで体を起こして、お散歩して早めに早めに湯船につかって寝ます」

▼趣味 愛犬・むぎとの散歩。「個人的に１日１万歩達成しないと帰れないゲームをしていて、むぎがいるからこそ頑張れる」

▼あこがれの女優 吉川愛。「学園ドラマが好き。子役時代に出ていた『メイちゃんの執事』（０９年、フジ系）から応援しています」