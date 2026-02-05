歌舞伎俳優の市川團子が出演する歌舞伎町大歌舞伎「獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）」が３日、東京・歌舞伎町のＴＨＥＡＴＥＲ ＭＩＬＡＮＯ−Ｚａで開幕した。

今作は鶴屋南北作で江戸時代後期の文政１０年（１８２７年）に初演。１９８１年に團子の祖父・３代目市川猿之助（２代目猿翁）が復活上演し、１９９７年にも再演された。

１３役早替わりに挑戦する團子は「率直な感想を申しますと、難しかった」本音を告白。「僕もですけど、一番大変なのは裏方の皆様で、『コンマ何秒の世界』っておっしゃるので、本当にギリギリ。でも、（見る人に）ギリギリに思われないように出ることが大事」と難しさを語った。

３月に大学を卒業し、この春からは役者一筋で活動。「祖父の大切な作品をやる。そして専業になってお客様の目もいい意味で厳しくなる。２つの意味で身の引き締まる思いです。とにかく子どもの頃から純粋にかっこいいな、早替わりすごいなと思っていた作品ですので、その初心を忘れずに精いっぱい勤められたら」と決意を口にした。

２６日まで同所で上演される。