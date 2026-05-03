◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は２球目の９６・１マイルの高め直球を逆方向に打ち返すも、平凡な三ゴロに倒れた。これで、今季ワースト１５打席連続無安打となった。

相手先発は昨季まで同僚だった右腕メイ。対戦はエンゼルス時代の２０年９月２７日以来、実に６年ぶりとなる。通算成績は試合前時点で３打数１安打。チームは先月２８日（同２９日）の本拠地・マーリンズ戦から４試合連続２得点以下＆今季ワースト４連敗と元気がなく、ロバーツ監督は前日の試合後、「明日はよく知っている投手なので、この緊張感を良い方向に使いたい」と気合を入れ直していた。

大谷は次回登板は５日（同６日）の敵地・アストロズ戦を予定。前回は投手専念となったが、今回は二刀流出場する見込みだ。ロバーツ監督は「この２試合は少し追いかけ気味になっている」と心配しているだけに、流れを変える５戦ぶり７号で、長いトンネルを抜け出したいところだ。