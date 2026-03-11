◆米大リーグ エンゼルス―メッツ（３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルスは３日（日本時間４日）、菊池雄星投手（３４）が左肩炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）に入ったことを発表した。４月３０日に遡って適応される。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場した雄星。加入２年目のエンゼルスでは、開幕２戦目の３月２７日（同２８日）に今季初登板を果たすと、ここまで７登板で０勝３敗、防御率５・８１となかなか結果に恵まれていなかった。

前回登板の４月２９日（同３０日）の敵地・ホワイトソックス戦で先発した際には、２回２安打無失点と好発進を切っていたが、３回の登板前に左肩の張りを訴えて緊急降板。その後、ＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査などの精密検査を受けたことが明らかになっていた。

ブルージェイズ時代の２３年からはすべて先発で３２、３２、３３登板と先発ローテを守り抜き、タフネスぶりを発揮してきた雄星。昨年１２月に自主トレを公開した際には「世界一健康なピッチャーになりたいと常に思っている。それが、僕自身のメジャーで戦う上で生き残る道かなと思っている」と明かしていたが、今季初勝利をつかむ前に無念の離脱となった。