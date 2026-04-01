◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（３日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースのロバーツ監督は３日（日本時間４日）、試合前に取材に応じ、５日（同６日）の敵地・アストロズ２戦目に先発予定の大谷翔平投手（３１）の起用について「まだ決めてはないが、私の考えとしては（打者としても）出場させるその方向に傾いている」と、二刀流出場させる意向を示した。

先月２８日（同２９日）は、投手専念で今季５度目の先発マウンドに上がり、６回５安打２失点（自責１）９奪三振。ド軍移籍後最多となる１０４球の熱投で開幕から５試合連続のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）と試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。

この日は、敵地・カージナルス戦に「１番・ＤＨ」でスタメン入り。今季ワースト１４打席連続無安打中で、ロバーツ監督も「この２試合は少し追いかけ気味になっている」と心配しているだけに、流れを変える５戦ぶり７号で、長いトンネルを抜け出したいところだ。