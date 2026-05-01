リーグ・アン 25/26の第32節 ストラスブールとトゥールーズの試合が、5月4日00:15にスタッド・ラ・メノにて行われた。

ストラスブールはDieme Yaya（FW）、セバスティアン・ナナシ（MF）、gessime yassine（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ヤン・グボホ（MF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。ストラスブールのイスメン・ドゥクーレ（DF）のアシストからサミュエル・アモアメヨー（MF）がゴールを決めてストラスブールが先制。

しかし、43分トゥールーズが同点に追いつく。クリスティアン・カセレス Jr.（MF）のアシストからダヤン・メタリー（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、ストラスブールが選手交代を行う。アブドゥル・ウワタラ（MF）からサミル・エルムラベ（MF）に交代した。

63分、トゥールーズが選手交代を行う。ジェイセン・ラッセルロウ（FW）からエメルソン（FW）に交代した。

63分、ストラスブールが選手交代を行う。マティス・アムグー（MF）からディエゴ・モレイラ（FW）に交代した。

71分、ストラスブールは同時に2人を交代。イスメン・ドゥクーレ（DF）、Dieme Yaya（FW）に代わりアンドリュー・オモバミドール（DF）、フリオ・エンシソ（FW）がピッチに入る。

77分、トゥールーズは同時に2人を交代。ダヤン・メタリー（DF）、サンティアゴ・イダルゴ（FW）に代わりワーレン・カマンツィ（DF）、ジブリル・シディベ（DF）がピッチに入る。

82分、トゥールーズは同時に2人を交代。ヤン・グボホ（MF）、アレクシ・ボサ（MF）に代わりイリア・アジジ（FW）、マリオ・ザウアー（MF）がピッチに入る。なお、アレクシ・ボサ（MF）は負傷による交代とみられる。

82分、ストラスブールが選手交代を行う。セバスティアン・ナナシ（MF）からエマニュエル・エメガ（FW）に交代した。

84分トゥールーズが逆転。クリスティアン・カセレス Jr.（MF）のアシストからエメルソン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。トゥールーズが1-2で勝利した。

なお、ストラスブールは20分にDieme Yaya（FW）に、またトゥールーズは56分にダヤン・メタリー（DF）、75分にアレクシ・ボサ（MF）、90+7分にアーロン・ドヌム（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 02:20:40 更新