リーグ・アン 25/26の第32節 オセールとアンジェの試合が、5月4日00:15にスタッド・アッベ・デシャンにて行われた。

オセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはプロスペル・ペテ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ピエリック・カペル（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。オセールのセク・マーラ（FW）がゴールを決めてオセールが先制。

45+2分にアンジェのアミン・スバイ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

ここで前半が終了。1-0とオセールがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分オセールが追加点。ラシヌ・シナヨコ（FW）のアシストからセク・マーラ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

62分、アンジェは同時に2人を交代。ピエリック・カペル（MF）、プロスペル・ペテ（FW）に代わりゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、ルイス・ムートン（MF）がピッチに入る。

67分オセールが追加点。セク・マーラ（FW）のアシストからラシヌ・シナヨコ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

71分、アンジェが選手交代を行う。マリユ・ルエ（DF）からランロワ・マシヌ（FW）に交代した。

77分、アンジェのゴドゥイン・コヤリポウ（MF）がPKを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、オセールが3-1で勝利した。

なお、オセールは49分にブライアン・オコ（DF）、68分にラシヌ・シナヨコ（FW）に、またアンジェは53分にピエリック・カペル（MF）、90+6分にカルレンス・アルカス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 02:40:38 更新