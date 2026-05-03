渡辺剛が今季2ゴール目となる同点弾、フェイエノールトは先制許すも終盤2発で逆転2連勝
[5.3 エールディビジ第32節 シッタート 1-2 フェイエノールト]
オランダ・エールディビジは3日に第32節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはシッタートに2-1で勝利。日本代表の2人はともにフル出場し、渡辺は後半39分に同点となるゴールも決めた。
前半は一進一退の攻防を続くも、スコアは動かず。スコアレスのまま後半に折り返した。後半6分に先制を許すも、36分にFWポール・グラドンのレッドカードでフェイエノールトが数的優位に立つ。同39分には渡辺が同点ゴール。上田のヘディングシュートは相手GKにはじかれるが、ゴール前に詰めた渡辺がヘディングシュートで今季2ゴール目を叩き込んだ。
フェイエノールトは後半45分にDFヒバイロ・レアトがゴールを挙げ、逆転に成功。試合はそのまま終了し、2-1で2連勝を果たした。
オランダ・エールディビジは3日に第32節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはシッタートに2-1で勝利。日本代表の2人はともにフル出場し、渡辺は後半39分に同点となるゴールも決めた。
前半は一進一退の攻防を続くも、スコアは動かず。スコアレスのまま後半に折り返した。後半6分に先制を許すも、36分にFWポール・グラドンのレッドカードでフェイエノールトが数的優位に立つ。同39分には渡辺が同点ゴール。上田のヘディングシュートは相手GKにはじかれるが、ゴール前に詰めた渡辺がヘディングシュートで今季2ゴール目を叩き込んだ。
フェイエノールトは後半45分にDFヒバイロ・レアトがゴールを挙げ、逆転に成功。試合はそのまま終了し、2-1で2連勝を果たした。