ラ・リーガ 25/26の第34節 ヘタフェとラヨ・バリェカノの試合が、5月3日23:15にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルフォンソ・エスピーノ（DF）、アレマオ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのセルヒオ・カメージョ（FW）がゴールを決めてラヨ・バリェカノが先制。

ここで前半が終了。0-1とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、ヘタフェは同時に3人を交代。ダビンチ（DF）、エイドリアン・リソ（FW）、キコ・フェメニア（DF）に代わりアブ・カマラ（FW）、ディエゴ・リコ（DF）、アレックス・サンクリス（FW）がピッチに入る。

68分、ラヨ・バリェカノは同時に3人を交代。アルフォンソ・エスピーノ（DF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、アレマオ（FW）に代わりペップ・チャバリア（DF）、ウナイ・ロペス（MF）、アンドレイ・ラティウ（DF）がピッチに入る。

70分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。セルヒオ・カメージョ（FW）からランディ・エンテカ（FW）に交代した。

73分ラヨ・バリェカノに貴重な追加点が入る。ジェラール・グンバウ（MF）のアシストからランディ・エンテカ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ラヨ・バリェカノが0-2で勝利した。

なお、ヘタフェは44分にドミンゴス・ドゥアルテ（DF）、46分にルイス・バスケス（FW）、55分にアブデル・アブカル（DF）に、またラヨ・バリェカノは29分にアレマオ（FW）、50分にパテ・シス（MF）、61分にアウグスト・バタジャ（GK）、85分にノーベル・メンディ（DF）、90+1分にランディ・エンテカ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 01:30:16 更新