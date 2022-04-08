◇セ・リーグ 阪神3―0巨人（2026年5月3日 甲子園）

▼前回苦言を呈した才木が復調 （良かったのは）ゲームにフォーカスする気持ち。一点集中でね。勝負がかかったゲームを毎試合行うわけだから。（好投は）そこ（梅野がマスクをかぶった）だけの問題ではない。投手としてさらに伸びたいという（才木の）気持ちもわかるが、みんな毎試合勝負がかかっているし。

▼投球姿勢が変わった どの選手もそうだけど、慣れというのは…。慣れてはいけないというところできちっと戻ってきた。素晴らしい姿でしたね。それ以上はもう、言う必要もないでしょう。

▼中4日 いやいや、9連戦はわかっていたし、神宮で、（2回で）降りようという判断も、最初からそう（中4日）いうつもりでしましたけどね。

▼虎の看板 彼（佐藤輝）も分かっていると思いますけど、チームの一部（にすぎない）。そして一人、一人が大切なポジションの仕事をしている。その中でも3、4、5番は、最初から言っている通り、タイガースの売りですから。素晴らしい仕事をしてくれていると思います。