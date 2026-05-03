東京・浅草で人力車を引っ張っている車夫による男性ユニット「東京力車」が所属事務所「株式会社バップ」を3日をもって退所したことを4日、公式サイトで発表した。今後は「株式会社ライズアップ」に所属することも報告した。

公式サイトで「【大切なお知らせ】所属に関するご報告」と題して更新し、「このたび、東京力車は、株式会社バップとの話し合いのもと円満に合意し、令和8年5月3日をもちまして同社を退所する運びとなりました」と発表した。

退所に伴い「ここまで歩んでくることができたのは、どんな時も支えてくださった皆様のおかげです。日々いただくご声援や温かいお言葉、そのひとつひとつが私たちの力となり、前に進む原動力となってきました。心より感謝申し上げます」と感謝を記した。

また「そしてこれから、東京力車ユニットは【株式会社ライズアップ】に所属し、新たな一歩を踏み出します」とし「環境は変わりますが、これまで大切にしてきた想いや姿勢は変わることなく、より一層精進してまいります」と意気込みをつづった。

そして「これからも皆様に元気や力をお届けできるよう、真っ直ぐに活動を続けてまいります。今後とも、東京力車ユニットへの変わらぬご声援を何卒よろしくお願い申し上げます」としている。