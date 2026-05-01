ブンデスリーガ 25/26の第32節 ザンクトパウリとマインツの試合が、5月3日22:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマインツは佐野 海舟（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）、シェラルド・ベッカー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）、マインツに所属する川崎 颯太（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の6分に試合が動く。マインツのシェラルド・ベッカー（FW）のアシストからフィリップ・ティーツ（FW）がゴールを決めてマインツが先制。

さらに40分マインツが追加点。シルバン・ビドマー（DF）のアシストからフィリップ・ムウェネ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とマインツがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。ラース・リツカ（DF）、ダネル・シナニ（FW）に代わりアダム・ジビガワ（DF）、コナー・メトカーフ（MF）がピッチに入る。

65分、ザンクトパウリは同時に2人を交代。エリック・スミス（DF）、アンドレアス・ホウントンジ（FW）に代わりアブドゥリー・シーセイ（FW）、マルティン・カールス（FW）がピッチに入る。

72分、マインツが選手交代を行う。シェラルド・ベッカー（FW）からアルミンド・ジープ（FW）に交代した。

77分、マインツは同時に2人を交代。カスペル・ポトゥルスキ（DF）、シルバン・ビドマー（DF）に代わりドミニク・コール（MF）、アントニー・カシ（DF）がピッチに入る。

84分、マインツは同時に2人を交代。ナディエム・アミリ（MF）、フィリップ・ティーツ（FW）に代わりレナード・マロニー（MF）、ネルソン・バイパー（FW）がピッチに入る。

84分、ザンクトパウリが選手交代を行う。ジャクソン・アーバイン（MF）からマティアス・ラスムーセン（FW）に交代した。

後半終了間際の87分、ザンクトパウリのマルティン・カールス（FW）のアシストからアブドゥリー・シーセイ（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、マインツが1-2で勝利した。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。安藤 智哉（DF）はフル出場した。原 大智（FW）は出場しなかった。

また、マインツに所属する佐野 海舟（MF）はフル出場した。川崎 颯太（MF）は出場しなかった。

2026-05-04 00:40:18 更新