サーティワン×スーパーマリオギャラクシー新作登場！限定ケーキが可愛すぎる

サーティワン アイスクリームから、『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボキャンペーンに追加商品が登場♡2026年4月25日（土）より、ゲームの世界観を表現した新作アイスクリームケーキ「スーパーマリオギャラクシー パレット4」が発売されています。さらに対象商品購入で限定缶バッジクリップがもらえる嬉しい企画も。ゴールデンウィークのおでかけやご褒美タイムにぴったりの注目コラボです。

新作ケーキはギャラクシー級の豪華さ

今回登場する「スーパーマリオギャラクシー パレット4」は、4つのピースに分かれた人気シリーズの特別版。

価格は3,900円（税込）、サイズは4号・直径約14cm×高さ約6cmです。従来の『パレット4』比でアイスクリームが25％増量され、食べ応えもアップ。

トッピングにはグランドスターのチョコプレートや星型チョコレートを使用し、ピックにはマリオ、ロゼッタ、ヨッシー、クッパ、クッパJr.、星ウサギ、カラフルなチコたちが登場。

見た目もにぎやかで、パーティーシーンにもぴったりです。さらに、1ピースにはパワースター型菓子入りの特別仕様も。販売期間は2026年4月25日（土）～、なくなり次第終了です。

COCORIS新作レモン登場♡爽やかに楽しむ限定サンドクッキー

ダブルカップで限定缶バッジクリップをGET

4月25日（土）からは、「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」または「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」を1個購入ごとに、オリジナル缶バッジクリップをランダムで1つプレゼント。

全10種類のデザインで、マリオやヨッシー、ロゼッタ、チコたちが描かれています。

対象商品の価格は以下の通りです。

スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ



価格：スモールダブル 510円／レギュラーダブル 760円

ロゼッタ スペシャルダブルカップ



価格：スモールダブル 680円／レギュラーダブル 930円

好きなアイスクリームを2種類選べるので、自分好みの組み合わせを楽しめるのも魅力です。※なくなり次第終了。店舗により販売終了の場合があります。

コラボ期間中だけの特別体験

今回のコラボキャンペーンは2026年4月1日（水）～5月7日（木）まで開催中。限定フレーバーやサンデーなど、この時期だけの特別メニューも展開されています。

ゲーム好きさんはもちろん、可愛いスイーツを楽しみたい方にもおすすめ♪

まとめ

サーティワンとスーパーマリオギャラクシーのコラボは、見た目の華やかさもワクワク感もたっぷり。新作ケーキはお祝いシーンや手土産にもぴったりで、缶バッジクリップ付きダブルカップも見逃せません。

ゴールデンウィークのお楽しみに、家族や友人と一緒に宇宙級の美味しさを味わってみてはいかがでしょうか♡