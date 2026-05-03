◇明治安田J1百年構想リーグ C大阪1―1（PK戦4―3）福岡（2026年5月3日 ハナサカ）

C大阪は2試合連続のPK戦決着で2連勝を手にした。対福岡は公式戦6連勝。4位に浮上した。

死闘の末に勝ち点2をもぎ取ったチームにあって、守護神・中村航輔とともに強烈な光を放ったのが、DF井上黎生人だった。

「（畠中）慎之輔さんがマークを引き付けてくれたのでポッカリ（スペースが）空いた。ヘディングする前に“あ、入った”と思った」。0―1で迎えた前半終了間際、MF柴山昌也からのCKをファーサイドで反応。完璧なヘッドでネットを揺らした。3月の神戸戦ではCKをニアサイドで合わせて得点を奪ったが、この日は対福岡用にファーサイドに位置取り。「スタッフがデザインしてくれた」とチーム全体で取った得点を胸を張った。

井上にとって今季2得点目。J3鳥取時代の20年に年間3得点を記録しているが、J1レベルの舞台で年間複数得点を挙げるのはキャリア初のことだ。「僕はあまりマークが付かれない。警戒されてない。それが良かった」。1メートル80とセンターバックとしては決して大柄ではないが、そのディスアドバンテージを逆手に取った。