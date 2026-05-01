リーグ・アン 25/26の第32節 リールとルアーブルの試合が、5月3日22:00にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、フェリックス・コレイア（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ムバワナ・サマッタ（FW）、イッサ・スーメレ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。リールのロマン・ペロー（DF）のアシストからハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）がゴールを決めてリールが先制。

しかし、33分ルアーブルが同点に追いつく。イッサ・スーメレ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。35分にイエローカードを受けている。

2026-05-04 00:10:28 更新