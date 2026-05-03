エールディヴィジ 25/26の第32節 ズウォレとヘラクレス・アルメロの試合が、5月3日21:30にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。

ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはルカ・クレノビッチ（FW）、マリオ・エンゲルス（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。ズウォレのライアン・トーマス（MF）のアシストからアンセルモ・ガルシアマクナルティ（DF）がゴールを決めてズウォレが先制。

ここで前半が終了。1-0とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

45分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）からヤネス・ビックホフ（DF）に交代した。

59分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ワリド・ウルドシフ（MF）、マリオ・エンゲルス（FW）に代わりブライアン・リンボンベ（FW）、エリク・アルストラント（MF）がピッチに入る。

63分にヘラクレス・アルメロのセム・スヘップエルマン（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ズウォレが1-0で勝利した。

なお、ズウォレは21分にライアン・トーマス（MF）、68分にシェレル・フロラヌス（DF）に、またヘラクレス・アルメロは31分にアレック・ファンホーレンベーク（DF）、38分にジェベンシオ・ファンデルクスト（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 23:40:36 更新