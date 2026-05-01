プレミアリーグ 25/26の第35節 ボーンマスとクリスタルパレスの試合が、5月3日22:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスは鎌田 大地（MF）、イエレミ・ピノ（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。クリスタルパレスの選手によるオウンゴールによりボーンマスが先制。

さらに32分ボーンマスが追加点。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、クリスタルパレスは同時に3人を交代。鎌田 大地（MF）、イエレミ・ピノ（FW）、ダニエル・ムニョス（DF）に代わりアダム・ウォートン（MF）、イスマイラ・サール（FW）、ティリック・ミッチェル（DF）がピッチに入る。

65分、クリスタルパレスが選手交代を行う。ヨルゲン・ラルセン（FW）からジャンフィリップ・マテタ（FW）に交代した。

69分、ボーンマスは同時に2人を交代。イーライ ジュニア・クルーピ（FW）、タイラー・アダムズ（MF）に代わりデイビッド・ブルックス（MF）、ライアン・クリスティー（FW）がピッチに入る。

76分、クリスタルパレスが選手交代を行う。チャディ・リアド（DF）に代わりクリス・リチャーズ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の77分ボーンマスが追加点。デイビッド・ブルックス（MF）のアシストからRayan（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もボーンマスの選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ボーンマスが3-0で勝利した。

なお、クリスタルパレスに所属する鎌田 大地（MF）は先発し46分までプレーした。

2026-05-04 00:00:12 更新