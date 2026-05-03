鎌田大地は前半のみ出場…中２日の14位パレス、中10日の８位ボーンマスに０−３完敗。カンファレンスリーグ準決勝に弾みをつけられず

鎌田大地は前半のみ出場…中２日の14位パレス、中10日の８位ボーンマスに０−３完敗。カンファレンスリーグ準決勝に弾みをつけられず