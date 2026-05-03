鎌田大地は前半のみ出場…中２日の14位パレス、中10日の８位ボーンマスに０−３完敗。カンファレンスリーグ準決勝に弾みをつけられず
現地５月３日に開催されたプレミアリーグ第35節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスが、８位のボーンマスと敵地で対戦。主力として活躍を続ける鎌田が、３日前にポーランドで行なわれたカンファレンスリーグ準決勝の第１レグ、シャフタール戦（３−１）に続いて先発した。
パレスは中２日なのに対し、ボーンマスは中10日。日程面に大きな偏りがあるなか、９分にオウンゴールで先制点を献上する。CKの守備時に必死にクリアを試みたレルマだが、自陣ゴールの中に入れてしまった。
さらに32分には、守護神ヘンダーソンがチームメイトのカンボと接触し、ハイボールをキャッチし損ねた際にセネシを倒し、PKを献上。これを19歳の逸材クルプに決められ、リードを広げられる。
０−２で折り返すと、中３日でシャフタールと再戦するなか、３枚替えを敢行。２ボランチの一角を担った鎌田らをベンチに下げる。
メンバーを入れ替えながら反撃を目指すが、思うようにチャンスを作れず。逆に77分に同じく19歳のラヤンにもう１点を加えられ、結局０−３でタイムアップを迎えた。前節のリバプール戦（１−３）に続いての３失点だ。
イラオラ監督が今季限りで退任するボーンマスに完敗し、カンファレンスリーグの決勝進出を懸けた一戦に弾みをつけることはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】さすが鎌田大地！ファン爆笑！フランス代表FWとのやり取り
パレスは中２日なのに対し、ボーンマスは中10日。日程面に大きな偏りがあるなか、９分にオウンゴールで先制点を献上する。CKの守備時に必死にクリアを試みたレルマだが、自陣ゴールの中に入れてしまった。
０−２で折り返すと、中３日でシャフタールと再戦するなか、３枚替えを敢行。２ボランチの一角を担った鎌田らをベンチに下げる。
メンバーを入れ替えながら反撃を目指すが、思うようにチャンスを作れず。逆に77分に同じく19歳のラヤンにもう１点を加えられ、結局０−３でタイムアップを迎えた。前節のリバプール戦（１−３）に続いての３失点だ。
イラオラ監督が今季限りで退任するボーンマスに完敗し、カンファレンスリーグの決勝進出を懸けた一戦に弾みをつけることはできなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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