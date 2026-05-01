BE:FIRST、9thシングル収録の新曲「Rondo」先行配信スタート！ゴシックな空気感まとう1曲

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BE:FIRSTが5月6日に発売する9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録される新曲「Rondo」が、5月4日に先行配信された。

■「Rondo」はBE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー

混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を躍らせる。

日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。

リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

先行配信が開始された5月4日の20時にはTeaser映像が公開され、9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」の発売日には、19時からリリース記念配信番組『“BE:FIRST ALL DAY” Release Party』がYouTube / LINE VOOMにて配信予定。その後、20時から「Rondo -Special Dance Performance-」がYouTubeにてプレミア公開される。さらに5月11日にはTBS系『CDTVライブ！ライブ！』にて「Rondo」はテレビ初披露に。ぜひ楽しみに待とう。

9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」は「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」を表題に、新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me ～One of the BE:ST-05 MANATO～」の全4曲を収録。

LIVE盤には2025年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。ぜひ見逃さずにチェックしよう。

そして9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリース後の5月16日・17日には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を味の素スタジアムにて開催する。さらに7月1日には早くも10枚目のシングル「Missing」をリリースすることも発表されている。勢いを増し続けるBE:FIRSTの今後の活動から目が離せない。

■リリース情報

2026.05.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rondo」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Missing」

■【画像】シングル「BE:FIRST ALL DAY」ジャケット

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/