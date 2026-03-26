

BE:FIRST

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月6日に発売される9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」収録の新曲「Rondo」が5月4日に先行配信された。

混迷する時代の中、ダンスと音楽を武器にシーンを切り拓いてきたBE:FIRSTが、TOKYOから世界を躍らせる。日本のHIP HOPシーンを代表するプロデューサーChaki Zuluが手がけた本楽曲「Rondo」は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、BE:FIRSTがデビュー以来培ってきた圧倒的なスキルを武器に、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。リリック、フロウ、ダンス、存在感すべてでシーンを揺らす、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。

先行配信が開始された本日5月4日20時にはTeaser映像が公開、9th Single「BE:FIRST ALL DAY」の発売日には、19時からリリース記念配信番組「”BE:FIRST ALL DAY” Release Party」がYouTube / LINE VOOMで配信され、その後20時から「Rondo -Special Dance Performance-」がYouTubeにてプレミア公開される。さらに5月11日にはTBS系「CDTVライブ！ライブ！」でテレビ初披露となる。

9枚目となるシングル「BE:FIRST ALL DAY」は、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」を表題に、新曲「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバーMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録。LIVE盤には2025年9月に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された内容となっている。

9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」のリリース後の5月16日・17日には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を味の素スタジアムにて開催する。さらに7月1日には早くも10枚目のシングル「Missing」のリリースを発表している。