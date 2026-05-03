◆オランダリーグ 第３２節 シッタート１―２フェイエノールト（３日）

フェイエノールト所属の日本代表ＦＷ上田綺世、同ＤＦ渡辺剛がシッタート戦にそろって先発し、２―１での勝利に貢献した。

立ち上がりからフェイエノールトペースで試合が進み、前半１１分には右からのクロスを得点ランク首位２５得点をマークしている上田がエリア内フリーで受けるも、左足シュートは枠から外れてしまう。

その後も上田は体を張ったポストプレーで起点を何度も作るなど攻撃を牽引（けんいん）するも、前半は０―０で折り返す。

後半は立ち上がりから前に圧力をかけて攻め込んできたシッタートの攻撃を受ける展開に。すると後半６分にクロスから頭でゴールを奪われ、１点を追いかける状況となった。

同１３分には右ＣＫを上田が打点の高いヘディングで合わせるもＤＦに阻まれる。同３０分にはゴール前でワントラップからＧＫと１対１の決定機を迎えるも、右足シュートはバーを大きく越えてしまう。

それでも、同３６分に相手に退場者が出て一人多い状況となり猛攻を続けると、同３９分に左クロスを上田が頭で合わせたシュートはＧＫに阻まれるが、ＤＦ渡辺が頭で押し込んで、今季２点目で同点に追いつく。さらに後半４５分にはレアトが放ったミドルシュートが相手に当たってコースが変わり、終了間際に劇的な勝ち越し点を奪った。

このまま２―１で勝利を決め、フェイエノールトは残り２戦で３位ＮＥＣと勝ち点５差の２位をキープ。来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得へ大きく前進した。