今年は憲法の公布から８０年の節目にあたる。

旧憲法時代の戦中に幼少期を過ごし、後に「憲法の番人」と呼ばれる最高裁の長官を務めた島田仁郎さん（８７）が３日の憲法記念日に合わせて取材に応じ、「平和や基本的人権を尊ぶ現憲法の精神は世界に誇れるもので、大切にしなければならない」と力説した。（中川慎之介）

１９４６年、母から「日本はもう戦争しないことになったよ」

小学２年生だった１９４６年１１月３日、新憲法が公布された。その頃、母が優しく言った言葉を覚えている。「日本はもう戦争をしないことになったよ。平和憲法が公布されたの」。旧憲法の下では国民は主権を持たず、軍部が暴走して戦争が泥沼化した。

世相が戦争一色だった時期に、島田さんは東京で生まれ育った。自宅の屋根に焼夷（しょうい）弾が落ち、父がバケツの水で必死に消火した。日本兵の勇敢な死にざまが描かれた教科書で学び、「立派な兵隊さんになれ。国のために命を投げ出せ」と教えられた。

新憲法は公布から半年後の４７年５月３日に施行された。小学校の教師は、軍国主義に代わり国の基礎となった「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を丁寧に説いてくれた。

数年後、原爆の惨禍を伝える１冊の本に言葉を失った。焼けただれた体を抱え、逃げ惑う人々の写真が収められていた。「同じ日本国民で、こんな悲惨な死に方をした人々がいたんだ」。生きのびたことに申し訳なさを感じるとともに、あの時代に二度と戻ってはならないとの思いを抱いた。

裁判官になって５年目、「これは見なくていい」と言われた資料

人々の生きざまが交錯する裁判に関心を抱き、６４年に裁判官となった。常に念頭に置いたのが最高法規の憲法だった。

任官から５年目の６８年に赴任した名古屋地裁で、同僚裁判官から「これは見なくていい」と言われた資料が職場の棚の隅にあった。派出所が襲撃され、多数の在日朝鮮人らが起訴された「高田事件」の記録だった。一部の被告が関わった別事件の裁判が優先され、１５年ほど放置されていた。

頭に浮かんだのは「迅速な裁判を受ける権利」を保障した憲法３７条だ。「関係者の記憶が薄れた後では、被告が無罪を争うことも難しい。憲法の趣旨に反する」と同僚に説いた。

担当裁判官の一人として６９年に言い渡した判決では「現憲法の下で全く予想だにしない遅延で、これを黙過し、これ以上裁判を続けることは容認し得ない」と憲法違反を指摘し、被告の罪を問わない「免訴」とした。画期的な裁判例として後世に残った。

国籍取得の要件巡り「法の下の平等に反する」と判断

２００６年に最高裁の長官に就き、憲法を巡る問題に最終判断を下す重責を担う。印象深いのは０８年、最高裁裁判官１５人で構成する大法廷の裁判長として言い渡した判決だ。結婚していない日本人男性と外国人女性の間に生まれた後に日本人男性に認知された子が、父母の結婚を国籍取得の要件とする国籍法の規定が違憲と訴えた訴訟だった。

「国の怠慢ゆえに古い規定が放置され、みなが平等でなくてはならないという憲法の精神に反していた」。判決は、規定が合理的な理由のない差別で、「憲法１４条が定める『法の下の平等』に反する」と判断した。判決を受け規定は改正され、不平等は解消された。

世界では、法ではなく力による支配が蔓延（まんえん）している。

そんな今だからこそ、長く法と向き合ってきた身として、この国に生きる人々に伝えたい。日本の憲法がうたう平和主義や基本的人権の尊重は、戦争で犠牲となった人々の無念の上に成り立っている。その精神を決して忘れず、未来へとつないでほしい――と。

改憲・護憲それぞれ集会

憲法記念日の３日、改憲、護憲それぞれの立場から憲法を考える集会が東京都内で開かれ、緊迫化するイラン情勢などを意識した主張が目立った。

千代田区で開かれた改憲派の集会では、ホルムズ海峡への自衛隊派遣を巡る議論が国会で交わされていることを踏まえ、登壇者が憲法９条に自衛隊を明記する必要性などを訴えた。参加した葛飾区の大貫賢充さん（７８）は「９条を改正して中国や北朝鮮の脅威に備えなければならない」と語った。

江東区では護憲派の集会が行われ、代表者らが戦力不保持を定めた憲法９条を読み上げ、政府に現行の憲法を生かした平和外交の推進などを求めた。千葉県船橋市の専門学校教員（４４）は「９条があるからこそ日本は国際的に信頼され、今の私たちの生活がある」と話した。