日本人コンビがゴールを演出！ 渡辺剛が同点弾、フェイエノールトは終盤の２発で２−１逆転勝利
現地５月３日開催のエールディビジ第32節で、上田綺世と渡辺剛が所属する２位のフェイエノールトが、12位のフォルトゥナ・シッタルトと敵地で対戦した。
日本人コンビが揃って先発したフェイエノールトは12分に決定機。右サイドを抜け出したハジ・ムサのワンタッチの折り返しに２試合連続ゴール中の上田がダイレクトで合わせるも、枠を捉えられない。
17分にはロングボールからシーアハウスに抜け出され、ラストパスを受けたダイベスティンに右足のシュートを浴びたが、左のポストに救われた。
その後は一進一退の攻防が続き、スコアは動かず。０−０で前半を終える。
迎えた後半、フェイエノールトは51分に先制点を献上する。右サイドのリムニオスのクロスからシーアハウスにヘディングシュートを叩き込まれた。
58分には、ハジ・ムサの右CKにファーサイドで反応した上田が高打点のヘディングシュートを放つも、相手にブロックされる。
さらに76分にもゴール前でこぼれ球を拾った上田が豪快に右足を振り抜くも、シュートはゴールの上に外れた。
その後、相手が退場者を出したなか84分に同点に追いつく。上田のヘディングシュートを相手GKが弾いたボールを渡辺が頭で押し込んだ。
さらに90分にはレアドが放ったミドルがディフレクションしてそのままゴールに吸い込まれた。試合はこのまま２−１で終了。逆転勝利を収めたフェイエノールトはリーグ２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世のシュートの跳ね返りを渡辺剛が押し込む！
日本人コンビが揃って先発したフェイエノールトは12分に決定機。右サイドを抜け出したハジ・ムサのワンタッチの折り返しに２試合連続ゴール中の上田がダイレクトで合わせるも、枠を捉えられない。
17分にはロングボールからシーアハウスに抜け出され、ラストパスを受けたダイベスティンに右足のシュートを浴びたが、左のポストに救われた。
迎えた後半、フェイエノールトは51分に先制点を献上する。右サイドのリムニオスのクロスからシーアハウスにヘディングシュートを叩き込まれた。
58分には、ハジ・ムサの右CKにファーサイドで反応した上田が高打点のヘディングシュートを放つも、相手にブロックされる。
さらに76分にもゴール前でこぼれ球を拾った上田が豪快に右足を振り抜くも、シュートはゴールの上に外れた。
その後、相手が退場者を出したなか84分に同点に追いつく。上田のヘディングシュートを相手GKが弾いたボールを渡辺が頭で押し込んだ。
さらに90分にはレアドが放ったミドルがディフレクションしてそのままゴールに吸い込まれた。試合はこのまま２−１で終了。逆転勝利を収めたフェイエノールトはリーグ２連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世のシュートの跳ね返りを渡辺剛が押し込む！