プレミア最下位ウルブスのスタジアムが“崩壊”、サポーターは嘆き「象徴的」「驚かない」「まさに縮図」
プレミアリーグのウォルバーハンプトンの本拠地モリニュー・スタジアムで、試合中に一部スタンドが封鎖される事態が発生した。英『ザ・サン』が伝えている。
問題が起きたのは、2日のプレミアリーグ第35節サンダーランド戦の最中だという。スタジアムの一角となる「サウスバンク」上部の屋根付近から部品が落下。安全上の懸念が生じたため、クラブは該当エリアの観客を退避させ、座席を一時的に使用不可とした。照明やスピーカー付近の固定具が外れたことが原因とされている。
クラブ関係者は試合後、「スピーカーの固定具が落下したため、予防措置としてそのエリアを閉鎖した」と説明し、重大な負傷者は出なかったことを強調した。試合はそのまま続行されたが、スタンドの一部が空席となる異例の光景に。現地では安全確認のため警備員や係員が即座に対応し、観客を別エリアへ誘導した。
ウォルバーハンプトンは今シーズン、成績面でも苦戦。現在も最下位に位置しており、すでにチャンピオンシップ降格が決定した。ピッチ内外での問題が重なる形となり、クラブの運営やスタジアム管理体制にも疑問の声が広がっている。
あるサポーターはSNS上で「モリニューは崩れかけている」と投稿し、クラブの現状を揶揄。別のファンも「まるで1980年代に逆戻りだ」と不満を表したほか、「クラブの象徴的な問題だ」「もはや驚きではない」「崩壊寸前……まさにクラブの縮図だよ」といった批判的な声が相次いだ。
問題が起きたのは、2日のプレミアリーグ第35節サンダーランド戦の最中だという。スタジアムの一角となる「サウスバンク」上部の屋根付近から部品が落下。安全上の懸念が生じたため、クラブは該当エリアの観客を退避させ、座席を一時的に使用不可とした。照明やスピーカー付近の固定具が外れたことが原因とされている。
ウォルバーハンプトンは今シーズン、成績面でも苦戦。現在も最下位に位置しており、すでにチャンピオンシップ降格が決定した。ピッチ内外での問題が重なる形となり、クラブの運営やスタジアム管理体制にも疑問の声が広がっている。
あるサポーターはSNS上で「モリニューは崩れかけている」と投稿し、クラブの現状を揶揄。別のファンも「まるで1980年代に逆戻りだ」と不満を表したほか、「クラブの象徴的な問題だ」「もはや驚きではない」「崩壊寸前……まさにクラブの縮図だよ」といった批判的な声が相次いだ。