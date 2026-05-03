S・パウリvsマインツ スタメン発表
[5.3 ブンデスリーガ第32節](ミレントア・シュタディオン)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 8 エリック・スミス
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 21 ラース・リツカ
FW 27 アンドレアス・フントンジ
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 48 K. Potulski
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 16 シュテファン・ベル
DF 19 アントニー・カシ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
MF 31 ドミニク・コール
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
※22:30開始
<出場メンバー>
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 15 安藤智哉
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 8 エリック・スミス
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 21 ラース・リツカ
FW 27 アンドレアス・フントンジ
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 23 ルイス・オピー
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 19 マルティン・カールス
監督
アレクサンダー・ブレッシン
[マインツ]
先発
GK 33 ダニエル・バッツ
DF 4 シュテファン・ポッシュ
DF 21 ダニー・ダ・コスタ
DF 48 K. Potulski
MF 2 フィリップ・ムウェネ
MF 6 佐野海舟
MF 8 パウル・ネベル
MF 10 ナディエム・アミリ
MF 30 シルバン・ビドマー
FW 20 フィリップ・ティーツ
FW 23 シェラルド・ベッカー
控え
GK 27 ロビン・ツェントナー
DF 16 シュテファン・ベル
DF 19 アントニー・カシ
DF 22 ニコラス・フェラチュニク
MF 15 レナード・マロニー
MF 24 川崎颯太
MF 31 ドミニク・コール
FW 11 アルミンド・ジープ
FW 44 ネルソン・バイパー
監督
ウルス・フィッシャー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります