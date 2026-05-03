ラ・リーガ 25/26の第34節 セルタとエルチェの試合が、5月3日21:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはフェラン・ジュルガ（FW）、ウーゴ・アルバレス（MF）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、アドリア・ペドロサ（DF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。セルタのハビ・ルエダ（DF）のアシストからウーゴ・アルバレス（MF）がゴールを決めてセルタが先制。

さらに30分セルタが追加点。フェラン・ジュルガ（FW）のアシストからイアゴ・アスパス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、セルタが選手交代を行う。ハビ・ルエダ（DF）からマヌ・フェルナンデス（DF）に交代した。

58分、エルチェは同時に2人を交代。ダービト・アーフェングルーバー（DF）、ゴンサロ・ビジャール（MF）に代わりビクトル・チュスト（DF）、マルティン・ネト（MF）がピッチに入る。

62分、セルタが選手交代を行う。イアゴ・アスパス（FW）からジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）に交代した。

69分、エルチェは同時に2人を交代。テテ・モレンテ（FW）、アドリア・ペドロサ（DF）に代わりエクトル・フォルト（DF）、ホサン（FW）がピッチに入る。

70分、セルタは同時に2人を交代。フェラン・ジュルガ（FW）、ウーゴ・アルバレス（MF）に代わりボルハ・イグレシアス（FW）、ビリオット・スウェドベリ（MF）がピッチに入る。

77分、エルチェが選手交代を行う。マルク・アグアド（MF）からルーカス・セペダ（FW）に交代した。

78分、セルタが選手交代を行う。アルバロ・ヌニェス（DF）からオスカル・ミンゲサ（DF）に交代した。

82分、エルチェのアンドレ・シルバ（FW）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

しかし、85分セルタに貴重な追加点が入る。ビリオット・スウェドベリ（MF）のアシストからボルハ・イグレシアス（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。セルタが3-1で勝利した。

なお、セルタは41分にハビ・ルエダ（DF）、83分にヨエル・ラゴ（DF）に、またエルチェは28分にゴンサロ・ビジャール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 23:10:12 更新