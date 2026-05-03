今年56歳を迎える人気芸人がと登場し、看板ネタを披露。千鳥のノブが「素晴らしい」「綺麗！」と大絶賛する一幕があった。

【映像】今年56歳を迎える人気芸人の“キレッキレの動き”

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには鈴木ユリアが出演した。

賞レースや大学お笑いの台頭により、ロジカルなお笑いが評価される時代。しかし、お笑いの基本である、顔芸やマイム芸は伝承し続けなければならない。そこでこの日は、顔芸やマイム芸の頂点に君臨するテツandトモの「なんでだろう」を継承する人物を探す企画「伝承 キングオブなんでだろう」が放送された。

今年56歳を迎えるテツandトモの2人が登場し、2人の看板ネタである「なんでだろう」を全力で披露すると、ノブは「すごい！すごい！すごい！すごいな〜！」と、その圧倒的なパフォーマンスを前に「すごい」を連発。テツのキレのある動きにゲストの鈴木は「キャア〜〜！」と声をあげた。さらに、トモの「お〜お〜お〜お〜」という高い歌唱力には、ノブは思わず「うるさい！」とツッコミを入れた。

その後、「なんでだろう」を継承したい若手芸人たちが、トモのギターに合わせて変な動きに挑戦するも、テツは「リズムに合ってない」と厳しい表情を浮かべた。そこで、若手たちの前でテツが見本を披露。リズムに合っているだけでなく、キレッキレの動きにノブは大爆笑で「素晴らしい。素晴らしい！綺麗！」と大きな拍手を送った。ギターの最後の「ジャン！」という音とピッタリ合った最後のポーズについても「鉄棒の着地みたいやったな」とまるで体操選手のような素晴らしい最後だったとコメント。若手芸人たちも尊敬のまなざしでテツandトモを見つめていた。

