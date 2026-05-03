【ロンドン＝市川大輔】石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」の有志７か国は３日、オンラインで会合を開き、６月から原油生産目標を日量約１８万８０００バレル引き上げることで合意した。

アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の脱退後初の開催で、原油の供給不安に対応するため３か月連続で増産を決めた。

米国とイスラエルによるイラン攻撃を受けて、中東の原油や石油製品輸出の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されている。中東の産油国は、通常なら海峡を通過する日量約２０００万バレルの大半を輸出できていない状況だ。

有志７か国は今回の増産目標通りに生産して輸出できるわけではないが、将来的な供給増に備える意味合いがある。イランはＯＰＥＣ加盟国だが、有志国には参加していない。

２０２３年４月、サウジアラビアやＵＡＥ、ロシアなど有志８か国は原油価格の下落を防ぐ狙いで、日量１６５万バレルの自主減産を発表。２５年１０月から増産に転じ、１２月まで３か月連続で日量１３万７０００バレルの増産を決めた。２６年１〜３月は生産目標を維持したが、イラン攻撃を踏まえ４、５月は連続で引き上げた。

一方、ＵＡＥは１日付でＯＰＥＣとＯＰＥＣプラスから離脱した。ＵＡＥの２５年生産量は日量３１４万バレルで、ＯＰＥＣ加盟国で４位だったが、生産量トップのサウジアラビアに次ぐ生産余力を持つ。ＵＡＥは大規模な増産を志向しており、今後、ＯＰＥＣによる価格支配力に影響が出る可能性がある。