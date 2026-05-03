タレント大沢あかね（40）が、3日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、夫のお笑いタレント劇団ひとり（49）との関係性について語った。

09年に23歳で結婚。今は15歳長女、9歳長男、7歳次女、3児の母になった。18年から約3年間は、育児に専念した時期もあった。子供に厳しめに接するのが、大沢の役割だという。「パパはただただ甘いですよ。子供がかわいいから。私が“宿題やったの？片付けたの？何とかした？”とか言うと、（夫が）また怒ってるよ。逃げよう、逃げよう”みたいな」と、夫へのボヤキを口にした。

そんな夫に、大沢は「“いいところ持っていかないで”って。ちょっと呼び出して、“何やってくれてんねん！”って」と、ピシャリと指摘するという。

夫婦間にルールはないという。「ルールを決めても、私が守れないんですよ」というのが理由だ。「1回、彼が私に対して、全てを諦めたなと思った瞬間があって」。現在の夫婦関係を象徴するエピソードを披露した。

誕生日プレゼントに欲しい物を聞くと、夫は「ケンカしてもすぐ仲直りできるチケット」と答えたという。「“分かった。作るね”とか言って、“あかねと省吾（ひとりの本名）がケンカしてもすぐ仲直りできるチケット”、5枚つづりくらいのやつをあげたんですよ」。要望通りの贈り物に、夫は「めっちゃ喜んで」いたという。

そして1カ月後、2人は派手なケンカをする運命に。「彼が“ちょっと待って”って、チケットをばーっと持ってきて、“これで…これでお願い！”って。私が“こんなもんで許すと思うなよ！”って言ってから、彼は“全てに対して諦める”と」。チケットを投げつけるようなジェスチャーでぶっちゃけ、スタジオは爆笑に包まれた。