バッテリィズのエースが、給料日からわずか4日後、今月の残りの生活費を明かし、千鳥のノブが「やばいよ」などと驚くヒトコマがあった。

【映像】エースの今月の残りの生活費

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日はボートレース好きのための企画「フナフェッショナル ボートの流儀」が放送。ボートレースを愛する芸人としてバッテリィズのエースが登場した。

訪れたのは、埼玉と東京の県境に位置するボートレース戸田。エースは、難しい表情を浮かべながらこの日のお財布事情について明かし始めた。エースは「正直、今日は3月29日で。25日が給料日だったんですけど、もう残り、5万円くらいしかなくて。お金が」と告白。残りわずかとなった今月分の生活費がかかった勝負を前に、慎重になるエースの姿を受けてノブは「ええ。ヤバいよ。バッテリィズは稼いでるよ、もう」と驚きの声をあげた。

レース終了後、2万円負けという結果に終わったエース。ノブはエースが所持金の3万円を残したことについて「ホンマに5万やろなと思った、残りが。普通、全部行かない？ ちょっと生活費残してたやろ。なにこのリアルなやつ」と生活費5万円の話が真実だったことを指摘。さらに「行けよ、全部！」とツッコミを入れた。