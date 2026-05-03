ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで個人・団体ともに銀メダルを獲得。３月の世界選手権で有終の美を飾った坂本花織さんが、３日放送の日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・午後９時）に出演した。

大会期間中はＳｉｘＴＯＮＥＳが歌う同局系の２０２６年アスリート応援ソング「一秒」を「めっちゃ聴いてました」と坂本さん。「メイクとか髪の毛とかをやってる時に聴いてました。そうい時は緊張するので、曲とかに後押ししてもらえて力になりました」と話すと、田中樹は「聴いていただけるものなんだ」と感激。ジェシーは「僕たちはパフォーマンスで元気をいただきました」と伝えていた。

ゲームでは、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転フィギュア球児」や、「マツケンサンバ」の曲にあわせて踊りながら、数を数えるクイズに挑戦。自信を聞かれた坂本さんは「マジでないです。テレビで見て、いつも間違えてるので」と答え、ひっかけ問題に一同が大混乱となると、坂本さんは町娘姿でお代官・松村北斗に「それだけは勘弁してください！」と命乞いするなど、タレント顔負けのバラエティー力を発揮して盛り上げていた。

最後は、ダジャレを当てる問題を坂本さんが正解し、ご褒美料理のグレードアップに成功。高級うな重をゲットし、全員で堪能した。出演した感想を問われると「本当に楽しすぎて、（ＳｉｘＴＯＮＥＳメンバーの）６人は黙ることないんだなと思って。めちゃくちゃ楽しかったです」と、笑顔で答えていた。