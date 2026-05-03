「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）

ヤクルトは投打の歯車がかみ合わなかった。投手陣が今季ワースト１２失点と炎上して大敗。対ＤｅＮＡ戦は開幕から７戦７勝と圧倒的な強さを見せてきたが、８戦目で今季初黒星を喫した。

投手陣が打ち込まれた。リリーフ陣は七回からの３イニングで大量９失点。丸山翔が４失点した九回にはブルペンの負担も考慮され野手が急きょ、マウンドに上がることも検討されたほどだ。池山監督は具体名は出さなかったが「丸山翔の球数が随分、かさんだので野手を登板させるっていうところ」と説明した。

指揮官は、１日に対戦相手のＤｅＮＡが野手の柴田を登板させた際、「われわれも考えておかないといけない。メジャーリーグもそんな方向性もあると思うので、そういうところも参考にして準備したいと思います」と語っていた。

この夜は、緑色に染まったツバメファンがスタンドから大声援を送った。「お客さんに後半、ゲームセットまで座ってもらわないといけない。そういう展開をつくってしまったのは大変申し訳ない」と謝罪。この悔しさを糧に仕切り直して次戦に臨む。（デイリースポーツ・伊藤玄門）