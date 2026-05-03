COCORIS新作レモン登場♡爽やかに楽しむ限定サンドクッキー

木の実を味わう焼き菓子ブランドCOCORISから、初夏にぴったりの期間限定フレーバー『サンドクッキーソルティレモン』が2026年5月1日（金）より登場します。爽やかなレモンの酸味に、雪塩のまろやかな塩味を重ねた上品な味わいは、これからの季節にぴったり。東京駅で人気を集める定番土産の新たな魅力として、見逃せない一品です♡

5年ぶりの新味が登場

サンドクッキーソルティレモン

価格：6個入1,620円（税込）

東京駅限定定番手土産売上ランキングで6年連続第1位を獲得している人気商品『サンドクッキー』から、待望の新フレーバーが発売されます。

今回登場するのは、5年ぶりの新味となる『サンドクッキーソルティレモン』。

爽やかなレモンペーストをホワイトチョコレートで包み込み、香ばしいナッツクッキーでサンド。甘酸っぱさとコク、さらに塩味が絶妙に重なり合う、季節感たっぷりの味わいです。

発売日：2026年5月1日（金）

※期間限定商品の為、なくなり次第終了

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レモン×雪塩の繊細なマリアージュ

味の決め手となるのは、レモンの爽快感と雪塩のやさしい塩味。※食塩中雪塩78％使用。レモンの酸味を引き立てながら、後味はすっきりと涼やかに仕上げられています。

クッキー生地には木の実の香ばしさが感じられ、ひと口ごとに異なる風味が広がるのも魅力。暑い季節でも軽やかに楽しめる、上質なおやつタイムにぴったりの一品です。

冷たいドリンクや紅茶と合わせれば、さらに贅沢な時間を楽しめそう♪

パッケージには爽やかなレモンイエローを採用し、天面と側面には金の箔押しをプラス。

可愛らしさとエレガントさを兼ね備えたデザインで、東京土産や訪問時の手土産、お世話になった方へのギフトにもおすすめです。

見た目にも華やかなので、渡した瞬間に会話が弾みそう。期間限定だからこそ、今だけの特別感も魅力です。

まとめ

COCORISの『サンドクッキーソルティレモン』は、人気定番商品に爽やかな季節感を添えた注目の限定スイーツ。

レモンの甘酸っぱさ、雪塩のまろやかさ、木の実クッキーの香ばしさが重なり、上品で洗練された味わいを楽しめます。

東京駅に立ち寄る予定がある方は、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にも、ぜひチェックしてみてください♡