女優の高畑充希（34）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。今年1月28日に岡田将生（36）との間に第1子を出産したが、翌日に会いに来てくれた親友の人気女優を明かした。

この日のゲストは女優の有村架純（33）。高畑とは同じ関西出身で、2014年の共演以来、お互いの家に泊まりに行く姉妹のような関係と紹介された。

高畑は、有村について「付き合い長いんですけど、年々明るくなっているような気がしますね。どういう変化かわからないんですけど」と言い、「私、子供を産んだんですけど、産んだ次の日に会いに来てくれて。ず〜っと子供を見て“人間やな”って。“人間産んだな”みたいな感じで」と語った。

また「架純って“生まれたら会いたい！会いたい！”とか言うタイプじゃなくて、“無理しなや”って、私のことを気遣ってくれるラインを定期的に送ってくれたり、基本的には、ガ〜ッと来る感じはないんですけど、そんなに前のめりに会いたいと思ってくれていたんだって、感慨深かったですね」としみじみと語り「やっぱり10代から一緒にいて、ちょっと芸能で出会った友達よりは、ちょっと家族よりな」とほほ笑んだ。