【速報】高市内閣の支持率74.2% 先月調査から2.7ポイント上昇 JNN世論調査
最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が、先月の調査から2.7ポイント上昇して74.2%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から0.6ポイント上昇して24.3%でした。
各党の支持率は以下の通り。
自民 33.9%（1.6↓）
維新 4.0%（0.3↑）
国民 3.4%（1.3↓）
中道 3.0%（0.3↓）
立憲 1.2%（1.1↓）
参政 2.3%（0.6↓）
公明 2.3%（0.7↑）
みらい 2.3%（0.8↑）
共産 2.3%（0.1↑）
れいわ 0.8%（0.3↓）
保守 0.6%（0.3↓）
社民 0.7%（0.5↑）
その他 0.3%（0.5↓）
支持なし37.7%（1.8↑）
【調査方法】
JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。5月2日（土）、3日（日）に、全国18歳以上の男女2976人〔固定820人、携帯2156人〕に調査を行い、そのうち34.5%にあたる1026人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話457人、携帯569人でした。
インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。