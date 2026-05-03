最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が、先月の調査から2.7ポイント上昇して74.2%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から0.6ポイント上昇して24.3%でした。

各党の支持率は以下の通り。

自民 33.9%（1.6↓）

維新 4.0%（0.3↑）

国民 3.4%（1.3↓）

中道 3.0%（0.3↓）

立憲 1.2%（1.1↓）

参政 2.3%（0.6↓）

公明 2.3%（0.7↑）

みらい 2.3%（0.8↑）

共産 2.3%（0.1↑）

れいわ 0.8%（0.3↓）

保守 0.6%（0.3↓）

社民 0.7%（0.5↑）

その他 0.3%（0.5↓）

支持なし37.7%（1.8↑）

【調査方法】

JNNでは、コンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。5月2日（土）、3日（日）に、全国18歳以上の男女2976人〔固定820人、携帯2156人〕に調査を行い、そのうち34.5%にあたる1026人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話457人、携帯569人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。